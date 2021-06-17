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Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО
17.06.2021 14:00
О своем намерении открыть "границу" с ОРЛО заявил главарь непризнанной "ДНР" Денис Пушилин на встрече с "журналистами", сообщают местные СМИ.
"Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем открыть границу между ДНР и ЛНР. Луганская Народная Республика перешла на контролируемый пропуск людей с Украины через штаб, поэтому есть все предпосылки говорить о том, что границу пора открывать. Это для многих людей долгожданное событие", — отметил он.
На границе между "республиками" находятся четыре автомобильных пункта пропуска: "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03". Движение там было приостановлено весной прошлого года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Теги: граница, ДНР, ЛНР, КПВВ
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