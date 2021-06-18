В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом

18.06.2021 17:00

В Раде поднят вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Львовом и Одессой, а также ремонт дороги через Красногоровку до Константиновской трассы. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Муса Магомедов.

"Традиционно в Раде по пятницам час вопросов к Правительству. Поэтому воспользовался этой возможностью и вручил Министру инфраструктуры Александру Кубракову три своих обращения.

Прошу рассмотреть вопрос запуска ЖД сообщения Авдеевка-Одесса, Авдеевка-Львов, Авдеевка- Харьков. Александр пообещал внимательно рассмотреть обращения.

Также Министр подтвердил, что дорога от Авдеевки до Константиновской трассы через Красногоровку будет построена, министерство этим вопросом уже занимается", - сообщил депутат.