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Архив - Донецкая область

За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый

18.06.2021 09:00
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За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый

За прошедшие сутки в районе проведения операции ОС сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил пулевое ранение. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Луганского открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного, что на Приазовье, трижды обстреливал позиции ОС из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Новотошковского осуществляли обстрелы из стрелкового оружия. У Золотого наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.



Теги: Донбасс, перемирие, нарушения, ООС
 
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