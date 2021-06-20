В сети показали очередь на въезд в Седово

20.06.2021 15:00

Страница "Типичный Донецк" опубликовала фотографию автомобильной очереди на въезде в оккупированное Седово.

Местные жители удивлены таким количеством желающих посетить Седово, так как не считают поселок местом для качественного отдыха:

"непонятно зачем люди едут в это богом забытое место"

"Как можно ехать в это болото и за такие деньги"

"Какой ужас раньше просто в Седово ехать никто не хотел ...сейчас же если захочешь не попадёшь !!!"