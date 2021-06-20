Последние новости раздела
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО14:00
В сети показали очередь на въезд в Седово
20.06.2021 15:00
Страница "Типичный Донецк" опубликовала фотографию автомобильной очереди на въезде в оккупированное Седово.
Местные жители удивлены таким количеством желающих посетить Седово, так как не считают поселок местом для качественного отдыха:
"непонятно зачем люди едут в это богом забытое место"
"Как можно ехать в это болото и за такие деньги"
"Какой ужас раньше просто в Седово ехать никто не хотел ...сейчас же если захочешь не попадёшь !!!"
Теги: Азовское море, Седово, очередь, ОРДО
Читайте также:
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня13:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня10:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- «Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»13:00
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня10:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО
- Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»
- Мариуполь снова попал под удар стихии
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%
- В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова
- Кабмин опубликовал новые правила карантина
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом