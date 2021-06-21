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Архив - Донецкая область

"Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта

21.06.2021 17:00
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"Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта

Дополнительные автобусы будут курсировать от диспетчерской станции "Крытый рынок" после концерта "Музыка войны и победы", который пройдет в Донецке вечером 21 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "администрации" города.
"После окончания симфонического концерта под открытым небом "Музыка войны и победы", который пройдет 21 июня в парке культуры и отдыха Киевского района Донецка, будет организована целевая подача автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, для развоза всех желающих в районы после окончания мероприятия", – сказано в сообщении.
Отмечается, что отправление транспорта от ДС "Крытый рынок" с 21:45 будет осуществляться по следующим маршрутам: №14, 16, 28, 46, 46-в, 63, 77, 121.
Следует отметить, что в ночь на 22 июня в ОРДО также приостановили действие режима комендантского часа.



Теги: концерт, ОРДО, автобусы
 
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