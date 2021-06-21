- На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения15:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения
Волонтеры привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Вместе с волонтерами для 10 ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснащения" - пишет Порошенко.
"42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе", - отметил пятый президент.
"Мы совместно собрали более 2 миллионов гривен для полного оснащения 10 ОГШБр. Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которую мы оснастим такой же системой видеонаблюдения и разведки. Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти продолжат делать свое дело вместе", - отметил Порошенко.
Теги: Донбасс, видеонаблюдение, Порошенко, фронт, волонтеры
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко
- Порошенко на передовой поблагодарил военных за возможность мирно встретить Новый год и Рождество (ФОТО)
- Захарченко обвинил Порошенко в срыве "Минска-2" и обострении ситуации в зоне АТО
- Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко
- Порошенко: " Відсьогодні жодного мобілізованого на фронті, в зоні АТО немає"
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті
- На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения15:00
- На КПВВ "Станица Луганская" началась реконструкция13:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения15:00
- На КПВВ "Станица Луганская" началась реконструкция13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине10:00
- В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"09:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия17:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня13:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня10:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи
- В сети показали очередь на въезд в Седово
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня
- Кабмин опубликовал новые правила карантина
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом
- В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня