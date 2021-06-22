Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета

22.06.2021 16:00

Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года", – говорится в сообщении банка.

При этом в Ощадбанке напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно", – уточнили в банке.