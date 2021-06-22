- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка14:00
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек12:00
- В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО09:00
- "Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта17:00
- На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения15:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета
Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года", – говорится в сообщении банка.
При этом в Ощадбанке напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения.
"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно", – уточнили в банке.
Теги: кредитная карта, Ощадбанк, ВПЛ
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая
- Ощадбанк продлит действие истекших платежных карт
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля
- Ощадбанк запускает интернет-карты в трех валютах
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября
- В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка14:00
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек12:00
- В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО09:00
- "Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта17:00
- На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения15:00
- На КПВВ "Станица Луганская" началась реконструкция13:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета16:00
- В Украине началась вакцинация трудовых коллективов15:00
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка14:00
- В Одессе "традиционно" позеленело Черное море13:00
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня11:00
- В работе Google произошел глобальный сбой10:00
- В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО09:00
- ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса08:00
- "Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта17:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня
- "Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта
- В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"
- В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня