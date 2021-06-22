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"Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка
"Укрзализныця" расширяет внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью — с 24 июня начинает курсирования региональный поезд Днепр-Авдеевка. Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, пишет пресс-служба перевозчика.
"Продолжаем восстанавливать железнодорожное сообщение между регионами. На этой неделе запускаем региональный поезд Днепр - Авдеевка. Благодаря ему жители Донецкой будут иметь удобное сообщение с Приднепровьем", — подчеркнул он.
Отмечается, что новый поезд будет курсировать с 24 июня ежедневно, кроме среды. Кроме этого, поезд не будет курсировать 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на путях.
Поезд № 826 Днепр-Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка-Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.
Теги: Авдеевка, поезд, Укрзализниця, Днепр
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