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Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО
23.06.2021 15:00
По сведениям метеорологов, в ближайшее время Донецк и Луганск может оказаться под воздействием мощной пылевой бури, которая идёт со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Донецк".
"Мощная пылевая буря движется со стороны РФ в сторону Донецка, накрывая наши города! Что было после прошлой бури - помнят все, особенно странную вспышку пневмонии! По возможности закройте окна, не выходите на улицу во время бури без крайней необходимости!", — говорится в публикации.
Теги: Россия, пыльная буря, ОРДЛО
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