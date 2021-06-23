Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО

23.06.2021 15:00

По сведениям метеорологов, в ближайшее время Донецк и Луганск может оказаться под воздействием мощной пылевой бури, которая идёт со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Донецк".

"Мощная пылевая буря движется со стороны РФ в сторону Донецка, накрывая наши города! Что было после прошлой бури - помнят все, особенно странную вспышку пневмонии! По возможности закройте окна, не выходите на улицу во время бури без крайней необходимости!", — говорится в публикации.