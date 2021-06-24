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Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины
24.06.2021 15:00
Шестьсот бюджетных мест выделено вузами ОРДО для абитуриентов с подконтрольной Украине территории. Об этом заявил "директор департамента науки и высшего профессионального образования Минобрнауки ДНР" Сергей Фоменко.
"В этом году гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса расширилась. Поэтому для абитуриентов внешнего независимого тестирования у нас предусмотрено 600 мест для граждан Украины и подконтрольной Киеву территории Донбасса", – отметил Фоменко.
Также, для участников гумпрограммы по поддержке русскоязычных жителей Украины выделено 200 мест в учреждениях среднего профессионального образования.
Теги: Украина, ВУЗ, абитуриент, ОРДО
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