На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК

25.06.2021 17:00

24 июня вблизи Новотошковского боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы СЦКК украинской стороны, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«Около десяти утра российские оккупанты открыли огонь по позициям украинских военных из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Всего они выпустили 52 мины», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в этом районе персонал Международного Комитета Красного Креста проводил гуманитарные мероприятия. Из-за обстрела они вынуждены были покинуть этот район.

По данным штаба, обстрел велся из района оккупированного населенного пункта Донецкий.