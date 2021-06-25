Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций

25.06.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций

25 июня на Донбассе стартовал грантовый конкурс для неправительственных организаций, официально зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей. Однако реализовать проект организация-победитель может исключительно на целевых территориях проекта:

  • Донецкая область: Бахмутская, Угледарская, Константиновская, Волновахская, Добропольская, Дружковская, Звановская, Кураховская, Лиманская, Марьинская, Мирноградская, Ольгинская, Очеретинская, Покровская, Святогорская, Северская, Славянская, Соледарская, Торецкая, Хлебодаровская громады;
  • Луганская область: Беловодская, Белолуцкая, Белокуракинская, Горная, Краснореченская, Кременская, Лозно-Александровская, Марковская, Меловская, Нижнедуванская, Нижнетепловская, Новоайдарская, Новопсковская, Попаснянская, Рубежанская, Сватовская, Северодонецкая, Станично-Луганская, Старобельская, Троицкая, Чмыривськая, Широковская, Счастьенская громады.

Программа конкурса охватывает два направления:
1. Поощрение участия жителей громад в самоуправлении и содействие открытости и подотчетности органов власти.
2. Оказание консультационных услуг жителям общин и переселенцам.
Победитель получит до 5 тысяч долларов, но минимум 10% от суммы гранта надо будет добавить самому.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти несколько шагов. Вся необходимая информация есть по этой ссылке.
Пакет документов на конкурс необходимо подать до 11 июля. Победителей конкурса объявят до 30 июля.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону горячей линии (066) 094-4933.
Грантовый конкурс организован Программой ООН по восстановлению и развитию мира при технической поддержке ОО “Взаимодействие-Плюс” за счёт финансирования Европейского Союза и правительств Дании, Швейцарии и Швеции.



Теги: Донбасс, конкурс, общественная организация, гранты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх