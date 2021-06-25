- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО15:00
- Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета16:00
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка14:00
На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций
25 июня на Донбассе стартовал грантовый конкурс для неправительственных организаций, официально зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей. Однако реализовать проект организация-победитель может исключительно на целевых территориях проекта:
- Донецкая область: Бахмутская, Угледарская, Константиновская, Волновахская, Добропольская, Дружковская, Звановская, Кураховская, Лиманская, Марьинская, Мирноградская, Ольгинская, Очеретинская, Покровская, Святогорская, Северская, Славянская, Соледарская, Торецкая, Хлебодаровская громады;
- Луганская область: Беловодская, Белолуцкая, Белокуракинская, Горная, Краснореченская, Кременская, Лозно-Александровская, Марковская, Меловская, Нижнедуванская, Нижнетепловская, Новоайдарская, Новопсковская, Попаснянская, Рубежанская, Сватовская, Северодонецкая, Станично-Луганская, Старобельская, Троицкая, Чмыривськая, Широковская, Счастьенская громады.
Программа конкурса охватывает два направления:
1. Поощрение участия жителей громад в самоуправлении и содействие открытости и подотчетности органов власти.
2. Оказание консультационных услуг жителям общин и переселенцам.
Победитель получит до 5 тысяч долларов, но минимум 10% от суммы гранта надо будет добавить самому.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти несколько шагов. Вся необходимая информация есть по этой ссылке.
Пакет документов на конкурс необходимо подать до 11 июля. Победителей конкурса объявят до 30 июля.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону горячей линии (066) 094-4933.
Грантовый конкурс организован Программой ООН по восстановлению и развитию мира при технической поддержке ОО “Взаимодействие-Плюс” за счёт финансирования Европейского Союза и правительств Дании, Швейцарии и Швеции.
Теги: Донбасс, конкурс, общественная организация, гранты
- В Донецке наградили победителей олимпиад и "Учителей года"
- Кому стихия, а кому - забавы: дамы-заключённые побаловались со снегом (ФОТО)
- Самая красивая девушка Тореза будет лечить людей
- Юная красавица Донбасса уехала в Ростов
- Российский политик неожиданно объяснил выбор РФ на «Евровидении»
- В Мариуполе хотят учиться абитуриенты из 13 стран
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине10:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО15:00
- Завтра в Станице Луганской не будет электричества09:00
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- Укрзализныця назначила дополнителье поезда ко Дню Конституции13:00
- Microsoft представила Windows 1112:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня10:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины16:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО
- В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО
- Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе
- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек
- Возле Станицы Луганской задержали экс-боевика-контрабандиста
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка
- ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса
- Завтра в Станице Луганской не будет электричества