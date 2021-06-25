На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций

25.06.2021 15:00

25 июня на Донбассе стартовал грантовый конкурс для неправительственных организаций, официально зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей. Однако реализовать проект организация-победитель может исключительно на целевых территориях проекта:

Донецкая область: Бахмутская, Угледарская, Константиновская, Волновахская, Добропольская, Дружковская, Звановская, Кураховская, Лиманская, Марьинская, Мирноградская, Ольгинская, Очеретинская, Покровская, Святогорская, Северская, Славянская, Соледарская, Торецкая, Хлебодаровская громады;

Луганская область: Беловодская, Белолуцкая, Белокуракинская, Горная, Краснореченская, Кременская, Лозно-Александровская, Марковская, Меловская, Нижнедуванская, Нижнетепловская, Новоайдарская, Новопсковская, Попаснянская, Рубежанская, Сватовская, Северодонецкая, Станично-Луганская, Старобельская, Троицкая, Чмыривськая, Широковская, Счастьенская громады.

Программа конкурса охватывает два направления:

1. Поощрение участия жителей громад в самоуправлении и содействие открытости и подотчетности органов власти.

2. Оказание консультационных услуг жителям общин и переселенцам.

Победитель получит до 5 тысяч долларов, но минимум 10% от суммы гранта надо будет добавить самому.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти несколько шагов. Вся необходимая информация есть по этой ссылке.

Пакет документов на конкурс необходимо подать до 11 июля. Победителей конкурса объявят до 30 июля.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону горячей линии (066) 094-4933.

Грантовый конкурс организован Программой ООН по восстановлению и развитию мира при технической поддержке ОО “Взаимодействие-Плюс” за счёт финансирования Европейского Союза и правительств Дании, Швейцарии и Швеции.