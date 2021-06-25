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Архив - Донецкая область

В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию

25.06.2021 11:00
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В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию

На оккупированной Донетчине возобновлена процедура по точечному отключению водоотведения неплательщиков, которые проживают в многоквартирных домах. Об этом сообщает подконтрольное группировке "ДНР" предприятие "Вода Донбасса".
Отмечается, что абонентов-должников будут отключать с помощью специального устройства. Для этого коммунальщикам не обязательно заходить в квартиры.
Работы производятся с крыши или подвала дома. Устройство проникает в водоотвод и блокирует трубу канализации должника. При этом система водоотведения других жильцов продолжит функционировать.



Теги: должник, отключение, канализация, коммунальные услуги, ОРДО
 
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