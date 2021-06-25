Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе

25.06.2021 08:00

Если не сработает ни один из планов официального Киева относительно ситуации на Донбассе, на референдум может быть вынесен вопрос разрыва связей с регионом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы VIP с Натальей Мосейчук на телеканале 1+1 вечером в четверг, 24 июня.

"Что касается альтернативных планов. План Б - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену как план Б или план С, неважно, стену в любом формате… Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. За стену будет голосовать народ Украины", - сказал глава государства.

Такой исход возможен, "если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате - будет он работать или нет", добавил Зеленский.

При этом Минские соглашения президент назвал "еле живыми" и отметил, что РФ нарушает их, выдавая паспорта жителям Донбасса.