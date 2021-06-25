- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО15:00
- Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета16:00
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка14:00
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек12:00
- В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО09:00
- "Мэрия" Донецка запустит дополнительные автобусы из-за праздничного концерта17:00
- На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения15:00
Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе
Если не сработает ни один из планов официального Киева относительно ситуации на Донбассе, на референдум может быть вынесен вопрос разрыва связей с регионом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы VIP с Натальей Мосейчук на телеканале 1+1 вечером в четверг, 24 июня.
"Что касается альтернативных планов. План Б - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену как план Б или план С, неважно, стену в любом формате… Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. За стену будет голосовать народ Украины", - сказал глава государства.
Такой исход возможен, "если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате - будет он работать или нет", добавил Зеленский.
При этом Минские соглашения президент назвал "еле живыми" и отметил, что РФ нарушает их, выдавая паспорта жителям Донбасса.
Теги: Донбасс, стена, Зеленский
- Суммарный залог, назначенных фигурантам дела по хищению средств проекта "Стена", превышает сумму убытков – Сытник
- Краматорская многоэтажка трещит по шву
- В Донецке появилась удивительная картина (ФОТО)
- В Одессе на пенсионерку обрушилась стена жилого дома
- Турция построит стену на границе с Ираном для защиты от курдов
- "Стена Яценюка". САП передала в суд дело о растрате государственных средств
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине10:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО15:00
- Завтра в Станице Луганской не будет электричества09:00
- Возле Станицы Луганской задержали экс-боевика-контрабандиста17:00
- Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета16:00
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка14:00
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек12:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины16:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран14:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня11:00
- Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине10:00
- Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности09:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО
- В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО
- Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета
- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран
- 21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек
- Возле Станицы Луганской задержали экс-боевика-контрабандиста
- "Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка
- В Украине началась вакцинация трудовых коллективов
- ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса
- Завтра в Станице Луганской не будет электричества