Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела у Песок

26.06.2021 09:00

По состоянию на 7 утра 26 июня зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате обстрела один украинский воин получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК уведомила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в штабе.

При этом за минувшие сутки, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня, потерь нет.