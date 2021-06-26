В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ

26.06.2021 11:00

"Правительство ДНР" приняло ряд распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе исполнительного органа.

"С 1 июля в республике вводятся новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, – сказано в сообщении. – В среднем общее увеличение стоимости "коммунальной квитанции" составит порядка 17 %".

Уточняется, что для населения тариф на водоснабжение составит 21,20 руб./куб. (действующий тариф – 12,72 руб.), на отопление — 12,51 руб./кв. метр в месяц на протяжении всего года (сейчас – 9,2 руб.), на электрическую энергию – 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт*ч, от 150 до 800 кВт*ч – 1,63 руб. (сейчас — 1,04 и 1,42 руб. соответственно); на услуги горячего водоснабжения составит 65,82 руб./куб (сейчас — 53,21 руб. ).

Также установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1. Стоимость природного газа и услуг водоотведения останутся без изменений.

Ранее в ОРДО сообщили о повышении с 1 июля пенсий на те же 17%.