В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки

27.06.2021 15:00

Вооруженные формирования РФ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в частности, пункты "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях". Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов с применением запрещенных видов вооружения.

"26 июня в промежуток времени с 8:05 до 8:50 вооруженные формирования РФ осуществляли обстрел населенного пункта Красногоровка с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, а именно, из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения.