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В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки
Вооруженные формирования РФ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в частности, пункты "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях". Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов с применением запрещенных видов вооружения.
"26 июня в промежуток времени с 8:05 до 8:50 вооруженные формирования РФ осуществляли обстрел населенного пункта Красногоровка с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, а именно, из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении.
Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения.
Теги: Донбасс, Красногоровка, обстрел, доказательство, СЦКК
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