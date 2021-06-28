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Архив - Донецкая область

Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке

28.06.2021 17:00
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Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке

В прифронтовой Марьинке начал прием граждан Центр предоставления административных услуг. Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.
ЦПАУ Марьинской городской ВГА находится по адресу: г. Марьинка, ул. Шевченко, дом 3, кабинет №1. Прием проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, без перерыва. Телефон для справок и консультаций: (06278) 5-10-70.
Сейчас Центром предоставляются административные услуги в сферах:

  • строительства и архитектуры;
  • земельных отношений;
  • регистрации места проживания;
  • предоставления статуса многодетной семьи;
  • предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов и тому подобное.


Теги: Донбасс, Марьинка, ЦПАУ
 
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