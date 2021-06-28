В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью

28.06.2021 11:00

В рамках программы «Мариуполь с заботой о вас» в Приморском районе города открылся пляж для людей с инвалидностью. Дважды в неделю четыре троллейбуса бесплатно доставляют мариупольцев к месту отдыха. Маршруты и остановки продуманы так, чтобы охватить все районы Мариуполя, сообщает mariupolrada.gov.ua.

«Из-за погодных условий сезон начали позже. Планируем выезды до конца августа. Если температура воздуха позволит, то продлим еще на месяц. За один заезд мы охватываем порядка 30 человек. О времени и месте сбора всем желающим сообщают руководители обществ людей с инвалидностью», - рассказала директор департамента социальной защиты населения Ирина Коробка.

Для комфорта отдыхающих на месте обустроили бетонную дорожку ведущую к морю и смотровой площадке, лежаки с навесами, специальную раздевалку, туалеты и душевую кабинку. Установлена детская площадка, оснащенная элементами доступности. Кроме этого, дежурят спасатели и медсестра. В случае необходимости они могут оказать помощь.