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За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин
За минувшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Недалеко от Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, возле Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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