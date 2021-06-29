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Архив - Донецкая область

28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек

29.06.2021 12:00
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28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек

Оккупанты продолжают блокировать большую часть КПВВ на линии соприкосновения. Вчера пропуск осуществлялся только в двух пунктах - "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 986 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 2002 человек.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» - 219 и 281 соответственно.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
 
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