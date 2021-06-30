- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО08:00
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"15:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен08:00
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке17:00
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью11:00
- За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин09:00
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки15:00
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО15:00
- В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ11:00
Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО
Верховная Рада приняла законопроект №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности народные депутаты проголосовали за проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". За такое решение - 292 присутствующих парламентариев.
Перед голосованием глава комитета ВРУ по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец назвал законопроект важным документом. "Сейчас начинается вступительная кампания. Мы хотим, чтобы наши дети, которые проживают на временно оккупированной территории, поступали в украинские высшие учебные заведения. Именно этот шаг позволит им и их родителям, приезжая на нашу территорию, не получать дополнительные административные взыскания", - отметил он.
Теги: штраф, граница, Верховная Рада, ОРДЛО
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО
- За незаконный выезд-въезд на неподконтрольную территорию Донбасса будут штрафовать
- "VIP"-казак покуражился на границе
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе
- В Украине будут штрафовать за буллинг в школах
- Освободить "евробляхи" от налогов: в Раду передали скандальный законопроект
- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО08:00
- В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля17:00
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"15:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен08:00
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке17:00
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"15:00
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью11:00
- За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин09:00
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки15:00
- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО08:00
- В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля17:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина16:00
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"15:00
- Кабмин отложил очередное повышение пенсий14:00
- Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca13:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня11:00
- Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс10:00
- В аннексированном Крыму из-за наводнений закрыты 83 пляжа09:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки
- Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля
- В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины
- В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью
- В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке