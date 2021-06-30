В ОРДО назвали количество очередников в списках на вакцинацию

30.06.2021 15:00

Около 50 000 жителей ОРДО записались на вакцинацию от коронавируса с февраля текущего года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР".

В ОРДО вакцинация отдельных категорий граждан российским препаратом «Спутник V» началась с 1 февраля. Тогда же началась запись всех желающих вакцинироваться как непосредственно в лечебных учреждениях, так и через электронную форму на сайте "минздрава".