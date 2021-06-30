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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали количество очередников в списках на вакцинацию

30.06.2021 15:00
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В ОРДО назвали количество очередников в списках на вакцинацию

Около 50 000 жителей ОРДО записались на вакцинацию от коронавируса с февраля текущего года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР".
В ОРДО вакцинация отдельных категорий граждан российским препаратом «Спутник V» началась с 1 февраля. Тогда же началась запись всех желающих вакцинироваться как непосредственно в лечебных учреждениях, так и через электронную форму на сайте "минздрава".



Теги: вакцинация, очередь, ОРДО, COVID-19
 
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