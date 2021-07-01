В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы

01.07.2021 16:00

В субботу, 3 июля мариупольцы и гости города смогут поддержать украинскую сборную по футболу в фан-зоне на площади Свободы. Там будет установлен большой экран для прямой трансляции поединка наших футболистов со сборной Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020, передает MRPL.CITY.

Об этом во время пленарного заседания VIII сессии горсовета сообщил мэр Вадим Бойченко.

«Хочу сообщить, что 3 июля будет проходить прямая трансляция на площади Мира и Свободы, куда войдет, как сборная Украины побеждает сборную Англии. Приглашаю всех», - подчеркнул он.

Футбольный поединок и прямая трансляция на площади Свободы стартуют 3 июля в 22:00.