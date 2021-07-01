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В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы
01.07.2021 16:00
В субботу, 3 июля мариупольцы и гости города смогут поддержать украинскую сборную по футболу в фан-зоне на площади Свободы. Там будет установлен большой экран для прямой трансляции поединка наших футболистов со сборной Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020, передает MRPL.CITY.
Об этом во время пленарного заседания VIII сессии горсовета сообщил мэр Вадим Бойченко.
«Хочу сообщить, что 3 июля будет проходить прямая трансляция на площади Мира и Свободы, куда войдет, как сборная Украины побеждает сборную Англии. Приглашаю всех», - подчеркнул он.
Футбольный поединок и прямая трансляция на площади Свободы стартуют 3 июля в 22:00.
Теги: Украина, Мариуполь, Чемпионат Европы, трансляция, Англия
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