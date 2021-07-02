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Архив - Донецкая область

Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета

02.07.2021 15:00
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Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета

Первый президент Украины Леонид Кравчук не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы до конца лета из-за проведенной ему недавно операции на сердце. Об этом Общественному сообщил источник в окружении первого президента Украины.
"Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильный. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах", - сообщил он.



Теги: Донбасс, сердце, операция, Кравчук, ТКГ
 
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