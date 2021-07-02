В Донецкой области появился свой Нью-Йорк

02.07.2021 08:00

Депутаты Верховной Рады 1 июля поддержали переименование поселка городского типа Новгородское, что в Донецкой области, в Нью-Йорк. С такой инициативой выступили его жители, потому что хотели вернуть населенному пункту историческое название, сообщает Громадське Телевидение.

Соответствующее постановление поддержал 301 народный депутат.

В Верховную Раду о переименовании Новгородского обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Украинский институт национальной памяти поддержал такое решение, а также отметил, что в 1951 году переименование поселка на Новгородское «было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии». До 1951 года поселок был именно Нью-Йорком.

Переименование населенного пункта также поддержали местные поселковый совет, военно-гражданская администрация города Торецк (поселок расположен в Торецком районе) и профильный комитет Верховной Рады.