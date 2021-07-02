За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый

02.07.2021 10:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь нет. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у Зайцево наши позиции были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, а у Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

У Талаковки сепаратисты применяли минометы 120-го калибра, у Широкино дважды обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.

У Водяного были применены минометы 120-го калибра. У Победы - открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовка сепаратисты трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В районе Светлодарска враг дважды обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Новоалександровки сепаратисты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Бойца госпитализировали. Его состояние средней тяжести.