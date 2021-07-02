Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-19

02.07.2021 12:00

Пункт массовой вакцинации населения от COVID-19 начнет работу в Славянске с 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"С субботы в Центральной библиотеке по адресу: ул. Соборная, 2А, начинает работу центр вакцинации от COVID-19. Прививка будет проводиться вакциной CoronaVac местным жителям старше 18 лет", - говорится в сообщении.

Все желающие могут обратиться в центр вакцинации и получить прививку. При себе необходимо иметь паспорт и ИНН.

Время работы центра – каждую субботу с 09:00 до 14:00. Контактный телефон: 099 068 98 79.

Это уже четвертый в Донецкой области центр массовой вакцинации от COVID-19. Первые три появились в Мариуполе, Краматорске и Торецке.