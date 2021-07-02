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Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-19
02.07.2021 12:00
Пункт массовой вакцинации населения от COVID-19 начнет работу в Славянске с 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"С субботы в Центральной библиотеке по адресу: ул. Соборная, 2А, начинает работу центр вакцинации от COVID-19. Прививка будет проводиться вакциной CoronaVac местным жителям старше 18 лет", - говорится в сообщении.
Все желающие могут обратиться в центр вакцинации и получить прививку. При себе необходимо иметь паспорт и ИНН.
Время работы центра – каждую субботу с 09:00 до 14:00. Контактный телефон: 099 068 98 79.
Это уже четвертый в Донецкой области центр массовой вакцинации от COVID-19. Первые три появились в Мариуполе, Краматорске и Торецке.
Теги: Славянск, вакцинация, центр, COVID-19
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