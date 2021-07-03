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Архив - Донецкая область

Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку

03.07.2021 09:00
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Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку

Подразделения сепаратистов второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки. С начала суток они совершили семь обстрелов на этом направлении, сообщает штаб ООС в пятницу, 2 июля.
Указано, что враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов с временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.
Во время двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 19 случаев нарушения "тишины" со стороны сепаратистов. Украинские военные не пострадали.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрелы, ООС
 
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