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Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек
03.07.2021 15:00
Вчера на Донбассе работало 2 КПВВ в Станице Луганской и Новотроицком, которые пересекло 3078 человек. Об этом сообщает Восточный вариант.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1560 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 975 человек.
А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» - 214 и 329 соответственно.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
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