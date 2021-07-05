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США могут войти в состав ТКГ

05.07.2021 09:00
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США могут войти в состав ТКГ

Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд изучают возможность привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала Дом в воскресенье, 4 июля.
Спикер подчеркнул, что поскольку Штаты являются членом ОБСЕ, то технически они могут войти в состав ТКГ.
"Сейчас у политического советника президента Зеленского Андрея Ермака, который также возглавляет Офис президента, идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с РФ. Кроме того, насколько я знаю из открытых источников, Нуланд очень интенсивно общается с Козаком (заместитель руководителя администрации президента РФ - ред.). Достаточно интенсивно", - рассказал Арестович.
По его мнению, результаты этих переговоров, на уровне политических советников, появятся после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.



Теги: США, Донбасс, ТКГ
 
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