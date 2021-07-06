Асеев заявил о блокировании Офисом генпрокурора дела о донецкой тюрьме "Изоляция"

06.07.2021 11:00

МВД установило личные данные почти всей администрации тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке. Но о подозрениях им не сообщают, работа заблокирована прокуратурой. Об этом сообщил в Фейсбуке бывший пленник террористов, журналист, эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса UIF Станислав Асеев.

"Установлены фото и личные данные почти всей администрации "Изоляция", что является личной заслугой нашего МВД - ребята за год сделали то, чего никто не делал все 7 лет. С этой информацией недавно мы должны были выйти на общенациональный брифинг вместе с МВД и Генпрокуратурой - показать этих преступников всему миру, включая их российское гражданство. Но за два дня до брифинга он был отменен в генпрокуратуре", - написал Асеев.

Он добавил, что через несколько дней после этого от должности отстранили Гюндуза Мамедова, который вел дело "Изоляции" и десятки подобных дел.

"Только что мне позвонили и сообщили, что прокуроров, которые годами собирали доказательства военных преступлений РФ, вообще могут вывести за штат. Полностью заблокирована и работа МВД по направлению "Изоляция": без прокуратуры невозможны подозрения", - написал он.

Асеев просит президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию: вернуть Мамедова на должность и разблокировать работу "департамента войны" Офиса генпрокурора.