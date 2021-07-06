Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе

06.07.2021 08:00

За прошедшие сутки, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, возле Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120- и 82-мм калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.Неподалеку от Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новоташковского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. А в районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, трое военнослужащих получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.