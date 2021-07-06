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Архив - Донецкая область

Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля

06.07.2021 13:00
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Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля

522 человека пересекли линию разграничения в Донецкой области через гуманитарный коридор, организованный 5 июля на пункте пропуска «Еленовка». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
На территорию ОРДО запущено 28 транспортных средств, 186 человек. На подконтрольную Украине территорию проследовали 336 человек и 58 транспортных средств.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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