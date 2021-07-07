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Через КПВВ Новотроицкое проследовали три грузовика с гумпомощью для ОРДЛО
На неподконтрольную правительству часть Донецкой и Луганской областей доставлены еще около 60 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти", — говорится в письме МККК к Минреинтеграции.
Три грузовика с 58 тоннами груза, а именно — гигиенические и продуктовые наборы, проехали через КПВВ Новотроицкое.
Теги: гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ, ОРДЛО, МККК
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