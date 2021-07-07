- В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО13:00
- В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины09:00
- В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов14:00
- Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля13:00
- В "ЛДНР" захотели переговоров с США12:00
- Асеев заявил о блокировании Офисом генпрокурора дела о донецкой тюрьме "Изоляция"11:00
- Около 200 абитуриентов с ВОТ прибыли на подготовительные курсы в украинские вузы09:00
- Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе08:00
- Славянск и Краматорск отмечают годовщину освобождения от НВФ (ВИДЕО)13:00
- НВФ ОРДО заманивают на службу бесплатной вакцинацией от COVID12:00
В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО
В прифронтовой Марьинке в Доме культуры состоялась презентация выставки фотографий, посвященных сотрудничеству Украины с НАТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Участие в мероприятии приняли представители Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины, помощник Командующего Объединенных сил по стратегическим коммуникациям подполковник Андрей Щеглов, офицеры гражданско-военного сотрудничества, руководство Марьинской городской военно-гражданской администрации.
"На выставке были представлены проекты, которые работают под эгидой Агентства НАТО, а также информационные материалы о результатах работы в Украине программы "Наука ради мира и безопасности", об участии украинских военных в совместных учениях под эгидой Альянса, его деятельность и задачи. В районе проведения ООС экспозиция ранее уже была успешно представлена в Краматорске, Северодонецке, Авдеевке, Счастье и других городах", — говорится в сообщении.
Кроме этого, в рамках работы выставки, общественности было представлено издание Информационного агентства Минобороны — "Украинская панорама+".
Теги: Донбасс, фотография, Марьинка, НАТО, выставка
- Печет хлеб для земляков и создает рабочие места! Житель Донетчины не говорит, а делает. ВИДЕО
- Юрий Бойко: «Мы не позволим власти сделать из Украины колонию»
- Фотособытия недели (9 - 15 апреля). Дни доброты для детей и ветеранов
- "Сдам квартиру. Солдатам НАТО. В Донецке", - Чекалкин троллит "республики"
- Россия начала военные учения около границ НАТО
- Донецкая область предлагает дружбу странам и регионам
- В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО13:00
- Правозащитники проинспектировали КПВВ "Станица Луганская"12:00
- В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины09:00
- В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов14:00
- Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля13:00
- В "ЛДНР" захотели переговоров с США12:00
- Асеев заявил о блокировании Офисом генпрокурора дела о донецкой тюрьме "Изоляция"11:00
- Около 200 абитуриентов с ВОТ прибыли на подготовительные курсы в украинские вузы09:00
- Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе08:00
- Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ14:00
- В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО13:00
- Правозащитники проинспектировали КПВВ "Станица Луганская"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля11:00
- В Минюсте пояснили механизм ареста банковских счетов должников10:00
- В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины09:00
- ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО08:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Грузинский легионер "Шахтера" перешел в "Копенгаген"16:00
- Банкам разрешили списывать деньги со счетов должников15:00
- В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов14:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)
- Очевидцы рассказали о ценах на COVID-тестирование в КПВВ "Меловое"
- В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля
- Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ
- ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО
- В "ЛДНР" захотели переговоров с США
- США могут войти в состав ТКГ
- Турецкие ученые обнаружили необычный эффект третьей дозы вакцины Sinovac
- Пляжи Бердянска после сильного шторма засыпало медузами (ВИДЕО)