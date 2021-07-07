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Архив - Донецкая область

В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО

07.07.2021 13:00
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В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО

В прифронтовой Марьинке в Доме культуры состоялась презентация выставки фотографий, посвященных сотрудничеству Украины с НАТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Участие в мероприятии приняли представители Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины, помощник Командующего Объединенных сил по стратегическим коммуникациям подполковник Андрей Щеглов, офицеры гражданско-военного сотрудничества, руководство Марьинской городской военно-гражданской администрации.
"На выставке были представлены проекты, которые работают под эгидой Агентства НАТО, а также информационные материалы о результатах работы в Украине программы "Наука ради мира и безопасности", об участии украинских военных в совместных учениях под эгидой Альянса, его деятельность и задачи. В районе проведения ООС экспозиция ранее уже была успешно представлена в Краматорске, Северодонецке, Авдеевке, Счастье и других городах", — говорится в сообщении.
Кроме этого, в рамках работы выставки, общественности было представлено издание Информационного агентства Минобороны — "Украинская панорама+".



Теги: Донбасс, фотография, Марьинка, НАТО, выставка
 
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