На Донбассе за сутки - 6 нарушений "тишины", один боец ВСУ ранен

08.07.2021 09:00

За сутки, 7 июля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 8 июля.

Вблизи Песков враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки сепаратисты применяли минометы 82-го калибра. У Золотого-4 сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Причепиловки противник вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Возле Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов.

Один украинский военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас от в удовлетворительном состоянии.

Военные ВСУ в ответ на вражеские обстрелы открывали огонь.