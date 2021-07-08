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На Донбассе за сутки - 6 нарушений "тишины", один боец ВСУ ранен
За сутки, 7 июля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 8 июля.
Вблизи Песков враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки сепаратисты применяли минометы 82-го калибра. У Золотого-4 сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
В районе Причепиловки противник вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Возле Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов.
Один украинский военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас от в удовлетворительном состоянии.
Военные ВСУ в ответ на вражеские обстрелы открывали огонь.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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