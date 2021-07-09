На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня

09.07.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что у Песок враг трижды обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия.

В районе Крымского украинские военнослужащие были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Водяного враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью, подчеркнули в штабе.

Отмечается также, что один украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное.