9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек

10.07.2021 17:00

Более шестисот человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в пятницу, 9 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что в "республику" со стороны подконтрольной Киеву территории въехало 48 автомобилей и 314 граждан, на украинскую сторону выпущено 55 транспортных средств и 301 человек.