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В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"
Пытки и издевательства над людьми на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке "продолжаются ежедневно и систематически". Об этом заявила в докладе о ситуации в Украине заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф, передает Liga.net.
Она сказала, что в ООН "серьезно обеспокоены вопиющими нарушениями с пытками и жестоким обращением" в месте, которое докладчица назвала "объектом Изоляция", и других "местах содержания под стражей" на неподконтрольной правительству территории Донбасса.
"Эти нарушения нужно прекратить", – добавила Аль-Нашиф, но как это сделать, в ООН не уточняют.
Докладчица сказала, что сотрудникам УВКПЧ и других независимых международных наблюдателей "приоритетно должен быть предоставлен конфиденциальный и беспрепятственный доступ" в такие места и к заложникам/пленным.
Теги: Донецк, тюрьма, ООН, пытки, ОРДЛО
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