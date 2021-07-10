- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"14:00
- Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса13:00
- На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня08:00
- В ОРДО увеличат количество "призывников"17:00
- Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев10:00
- На Донбассе за сутки - 6 нарушений "тишины", один боец ВСУ ранен09:00
- Через КПВВ Новотроицкое проследовали три грузовика с гумпомощью для ОРДЛО15:00
За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы
За минувшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сообщается также, что у Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
"В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра. Около Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - отмечают в штабе.
Кроме этого, отмечается, что вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А у Орехового российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Крымское военнослужащие Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, один воин получил ранение, еще двое - боевое травмирование. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - добавили в штабе.
Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
- На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен
- В результате обстрела поселка Зайцево ранен мирный житель
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ
- Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия16:00
- В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"14:00
- Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса13:00
- На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня08:00
- В ОРДО увеличат количество "призывников"17:00
- В ОРЛО заявили о ранении мирной жительницы во время обстрела13:00
- Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев10:00
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"17:00
- СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия16:00
- В ГМС заявили о проблемах с оформлением паспортов15:00
- В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"14:00
- Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля12:00
- В Авдеевке ко дню металлурга устроят большой праздничный концерт11:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- В ОРДО назвали города-"лидеры" по заболеваемости коронавирусом
- В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"
- В ОРДО увеличат количество "призывников"
- Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе
- ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО
- В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова
- Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев
- СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля
- Через КПВВ Новотроицкое проследовали три грузовика с гумпомощью для ОРДЛО