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Архив - Донецкая область

В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-19

12.07.2021 17:00
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В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-19

В настоящее время в Донецкой области действуют пять центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, записавшихся в письмо ожидания через "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Об этом сообщает ДонОВГА.

  1. Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медико-санитарной помощи № 1" Краматорского городского совета, 84306, Донецкая область, город Краматорск, ул. Днепровская, д. 17. Время работы - суббота с 09 до 17 часов.
  2. Коммунальное некоммерческое предприятие Мариупольского городского совета "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 г. Мариуполя", 87547, Донецкая область, город Мариуполь, ул. Троицкая, д. 46 А. Время работы - суббота-воскресенье с 09 до 15 часов.
  3. Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медико-санитарной помощи" г. Торецка, 85200, Донецкая область, город Торецк, ул. Центральная, д. 55г. Время работы - суббота-воскресенье с 08 до 16 часов.
  4. Коммунальное некоммерческое предприятие "Волновахский районный центр первичной медико-санитарной помощи Волновахского районного совета", 85700, Донецкая область, город Волноваха, ул. Матросова, д. 5. Время работы - суббота с 09 до 15 часов.
  5. Коммунальное некоммерческое предприятие Славянского городского совета "Центр первичной медико-санитарной помощи города Славянска", 84100, Донецкая область, город Славянск, ул. Банковская, 85. Время работы - суббота с 09 до 15 часов.


Теги: вакцинация, центр, COVID-19
 
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