В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины

12.07.2021 09:00

В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 метров и установили национальный рекорд, сообщает Восточный вариант.

Участие в акции приняли более 400 армейцев. К праздничному мероприятию также присоединились ветераны АТО/ООС и представители общественности, которые пришли на проспект Мира, чтобы поддержать защитников Мариуполя.

"Этой акцией мы не только отмечаем годовщину бригады, но и в очередной раз напоминаем, что Мариуполь — это Украина", — отметил заместитель командира бригады по морально-психологического обеспечения подполковник Андрей Грузинцев.

Далее знамя планируют отправить на Закарпатье, где оно будет развернуто во время празднования Дня Независимости Украины.

"Подобные мероприятия объединяют нашу страну и укрепляют нашу веру в независимую и процветающую державу", — отметил Андрей Грузинцев.