Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кондитерскую компанию АВК признали банкротом

13.07.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кондитерскую компанию АВК признали банкротом

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом кондитерскую компанию ЧАО "АВК" (г. Мариуполь), пишет Finbalance.
Суд признал, что у должника превышение размера пассива над его активами, недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов и коэффициент обеспеченности собственными средствами является низким, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности.
Также у компании отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.
"Судом установлено, что на стадии внешнего управления после публикации об открытии производства по делу о банкротстве потенциальных предложений по восстановлению платежеспособности АВК путем проведения санации ни к распорядителю имущества, ни в хозяйственный суд не поступало. Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом", – говорится в решении суда.



Теги: банкротство, суд, кондитерские изделия, АВК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх