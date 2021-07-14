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На Донетчине из-за жары временно ограничили движение большегрузов
14.07.2021 14:00
В связи с жаркими погодными условиями, на территории Донецкой области, сегодня, 14 июля, в 12:00, введен температурный режим. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Полицию Донетчины.
Если температура воздуха днем достигает выше 28 °C, движение грузового транспорта, вес которого составляет более 24т, будет временно ограничено на дорогах области.
Список мест, где можно переждать жару.
Теги: полиция, грузовик, жара, ограничение
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