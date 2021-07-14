На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП

14.07.2021 12:00

Лабораторные исследования проб морской воды на городских пляжах Мариуполя, которые были отобраны неделю назад, показали, что холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены, но во всех пробах зафиксировано превышение содержания кишечной палочки. Об сообщили в Мариупольском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины», пишет сайт 0629.ua.

В пяти исследованных пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель. В контрольных точках отбора на пляжах Приморского района возле гостиницы «Турист» и в районе улицы Виноградной, 140 индекс ЛКП составил 70 тыс., при норме не более 5 тыс. на 1 дм куб.

На Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок» и на пляже Приморского района у судоремонтного завода индекс ЛКП превысил норму почти в 50 раз и составил 240 тыс..

Возле кафе «RAFALE» на Песчаном пляже индекс ЛКП превысил норму в 480! раз - 2,4 млн единиц.

Жителей Мариуполя просят временно воздержаться от купания из-за несоответствия воды санитарным нормам.