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Архив - Донецкая область

Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе

14.07.2021 10:00
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Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе

За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, неподалеку от Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Водяное (возле Донецка), враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и осуществил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.
Вблизи Причепиловки российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Луганского враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, пять военнослужащих получили ранения, еще один - боевую травму. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые, ООС
 
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