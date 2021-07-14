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В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni
14.07.2021 18:00
Рэпер Doni (Достонбек Исламов) и экс-солистка советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина выступят в неподконтрольном Донецке по случаю празднования Дня металлурга. Афишу мероприятия опубликовал в своем телеграм-канале "глава администрации" города Алексей Кулемзин.
В афише указано, что концерт состоится в парке культуры и отдыха имени А. Щербакова и начнется в 19:00.
Теги: Донецк, концерт, День металлурга, афиша
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