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Архив - Донецкая область

В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки

14.07.2021 08:00
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В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки

Так называемое "правительство ДНР" приняло "постановление" от № 44-6 "Об утверждении порядка предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого бытового топлива" в соответствии с которым местные жители, проживающие на территории ОРДО, могут получать "субсидию" на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают подконтрольные боевикам интернет-ресурсы.
Согласно "документу", решение о предоставлении "субсидии" принимает "УТСЗН". Право на ее получение будут иметь:

  • собственники жилого помещения (пользователи жилого помещения в "государственном фонде", члены ЖСК), на которых открыты лицевые счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ) и отсутствует задолженность по оплате за ЖКУ, либо заключен договор о реструктуризации;
  • собственники жилья, у которых среднемесячный расход на оплату ЖКУ в пределах установленных норм потребления без учета льгот превышает размер обязательного платежа, который составляет 20% от среднемесячного совокупного дохода всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении, за предыдущие шесть месяцев до месяца обращения.

Документы, необходимые для предоставления компенсации, и порядок их рассмотрения:

  1. Заявление о предоставлении компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  2. Декларация о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных в жилом помещении лиц;
  3. Справки об обеспеченности жилой площадью и коммунальными услугами (брать на предприятиях, которые начисляют коммунальные услуги) предоставляются только при первичном обращении;
  4. Справки о доходах за предыдущие 6 месяцев перед месяцем обращения за назначением компенсации. Для назначения компенсации на твердое топливо (уголь) - за предыдущие 12 месяцев перед месяцем обращения;
  5. Номер счета в "центральном республиканском банке", если заявитель желает получать компенсацию через отделения банка. Предоставляется только при первичном обращении.

Дополнительно при первичном обращении необходимо предоставить в оригиналах и копиях. При повторном обращении предоставлять только в оригиналах (без копий):

  1. Паспорт заявителя и всех жителей, прописанных в жилом помещении (для детей свидетельство о рождении);
  2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя и всех прописанных в жилом помещении жителей (в том числе ИНН несовершеннолетних детей);
  3. Трудовая книга (при наличии);
  4. "Удостоверение", подтверждающее право на "льготы" (при наличии);
  5. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
  6. Договор о реструктуризации задолженности (при наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги).

В некоторых случаях предоставляются дополнительные документы (при наличии у заявителя земельного пая, а также земли для сенокошения и выпаса скота и др.)
Приём документов осуществляется с 1 числа месяца по последний календарный день месяца.



Теги: субсидия, коммунальные услуги, ОРДО
 
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