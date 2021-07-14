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Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о специфике пропуска дончан на подконтрольные территории на КПВВ «Станица Луганская». Такая возможность появилась после того, как ОРДО открыло «границы» с ОРЛО и разрешило свободный выезд в соседнюю «республику». Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает ДонПресс.
По их словам, людям с донецкой пропиской тоже можно воспользоваться КПВВ «Станица Луганская», чтобы попасть на подконтрольные украинскому правительству территории. Это возможно вопреки слухам о том, что дончан через этот КПВВ не пропускают (он якобы действует только для жителей ОРЛО).
По словам очевидцев, проехать все же можно, однако вернуться впоследствии через этот же КПВВ в ОРЛО, а затем в ОРДО не получится.
«Пропускают в Украину с „ДНР“ пропиской на Станице, Но на блокпосту предупреждают, что назад через этот блокпост в „ЛНР“ не пустят», — пишут дончане.
По их словам, возвращаться, вероятнее всего, придется через РФ. Однако такой путь выезда рекомендуют всем, кто возвращаться в ОРДО не собирается.
«То есть „лнр“ выпустят с пропиской донецкой, назад и не нужно!» — отметил пользователь.
При этом выезд свободный, по словам дончан, нет «никаких условий, ограничения отменили».
Теги: Украина, Станица Луганская, КПВВ, ОРДО
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